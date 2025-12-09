Condamnation à Fribourg de 71 militants antispécistes

Le Ministère public fribourgeois a sanctionné 71 activistes antispécistes qui avaient pénétré ...
Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le Ministère public fribourgeois a sanctionné 71 activistes antispécistes qui avaient pénétré et bloqué le 1er juillet 2024 l’abattoir de l’entreprise Micarna à Courtepin. Il leur a infligé des peines pécuniaires de jours-amende avec sursis.

'A de rares exceptions', le Ministère public les a reconnus coupables de dommages à la propriété, de contrainte, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, indique-t-il mardi dans un communiqué.

L’enquête a révélé que la quasi-totalité des activistes membres du collectif '269 libération animale' étaient des ressortissants étrangers domiciliés essentiellement en Allemagne, en Italie et en France. Ils étaient venus en Suisse pour réaliser cette action, a précisé le Ministère public fribourgeois.

Les ordonnances pénales rendues le 27 novembre ne sont pas définitives et peuvent faire l’objet d’oppositions.

/ATS
 

