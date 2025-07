Concours lancé pour le futur mémorial des victimes du nazisme

La Confédération a lancé vendredi un concours multidisciplinaire visant à réaliser un mémorial en faveur des victimes du nazisme à Berne. Le Conseil fédéral avait pris la décision d'ériger un lieu de souvenir de l'Holocauste en 2023.

Le lieu sera gratuit, accessible à toutes et tous et 'intégré à la vie quotidienne de la ville', souligne le communiqué du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il perpétuera le souvenir des millions de Juifs assassinés ainsi que des autres victimes du régime nazi. L'histoire de la Suisse d'alors et une réflexion sur son rôle vis-à-vis des crimes de masses commis à l'époque seront également des thèmes abordés.

Un lieu d'échanges et d'enseignement

Le cahier des charges décrété par le jury présidé par l'historienne de l'art Madeleine Schuppli s'adresse tant aux domaines de l'architecture, de l'art et de l'enseignement historique. Le mémorial vise également à favoriser l'échange et le dialogue, et sensibiliser aux questions démocratiques et de droits de l'homme, ajoute le DFAE.

Situé sur la terrasse du Casino, à deux pas du Palais fédéral, cette localisation a été proposée par les autorités de la Ville de Berne. Le mémorial devisé à 2,5 millions de francs sera à terme administré par une association de soutien composée de la Fédération suisse des communautés israélites, la Société pour les minorités en Suisse et les Archives d'histoire contemporaine de l'EPF de Zurich. La décision du jury concernant le projet retenu sera rendue en 2026, et le projet devrait voir le jour d'ici à 2028.

