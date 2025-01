Comptes en 2024 un peu meilleurs que prévu, annonce Keller-Sutter

Les comptes de la Confédération 2024, annoncés avec un déficit de 2,6 milliards de francs, devraient être meilleurs que prévu, annonce la ministre des finances Karin Keller-Sutter. Mais pour les années suivantes, la situation ne va pas s'améliorer, avertit-elle.

'La contribution unique de près d'un milliard que le Parlement souhaite pour les CFF sera payée en 2025 au lieu de l'année passée', explique la conseillère fédérale dans un entretien diffusé dimanche par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. 'Mais il est impossible encore de chiffrer les revenus supplémentaires'.

Les perspectives s'annoncent en revanche plus sombres pour les années suivantes, avec des déficits annuels d'environ 3 milliards de francs par an, rappelle-t-elle. En 2026, il y a déjà 'une charge supplémentaire d'environ 2 milliards', en raison notamment de la 13e rente AVS, note-t-elle. 'La bonne nouvelle, c'est que nous allons recevoir des recettes supplémentaires non prévues en provenance de Genève'.

Le canton de Genève va encaisser des recettes portant sur les années 2022 et 2023 nettement plus élevées, notamment grâce aux entreprises actives dans le négoce des matières premières et de l'énergie, explique la PRL saint-galloise. 'Selon les premières estimations, ces recettes extraordinaires pourraient rapporter plusieurs centaines de millions par an pour les trois prochaines années'.

Mme Keller-Sutter remarque cependant que ces sommes sont 'loin' d'être suffisantes 'pour redresser les finances fédérales'. Les dépenses continuent d'augmenter, avertit-elle. Le 'programme d'allègement' ne fait que réduire la croissance des dépenses de 3 à 2%, ajoute-t-elle.

