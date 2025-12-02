Collombey-Muraz: une partie de la falaise de la Barme a été minée

Un pan de la falaise surplombant le site de la Barme à Collombey-Muraz (VS), soit 50 mètres cubes de rochers, a été miné, mardi. Trois cents habitants avaient été préalablement invités à quitter leur domicile, pour des raisons de sécurité.

Le microminage n'aura duré que quelques secondes. Les spécialistes n'ont pas fait exploser le rocher, mais ils l'ont fait imploser de l'intérieur, afin d’éviter tout éboulement brutal. Le rocher a ainsi cédé par petits morceaux sans offrir un gros boum assourdissant aux curieux présents.

Près de septante personnes ont été mobilisées pour l'occasion afin de garantir l'opération et sécuriser les alentours (policiers, pompiers et membres de la protection civile). 'Tout s'est déroulé selon le protocole', indique Glenn Martignier, le chef de l'état-major de conduite régionale. 'L'opération de minage a même eu lieu avec 15 minutes d'avance'. Aucun incident n'a été à déplorer.

Priés de quitter leur logement pour 13h00, les habitants de six immeubles du quartier ont pu regagner leur chez eux en milieu d'après-midi.

Il y avait un risque à 30 ans

Le choix de miner préventivement une partie de la falaise de la Barme a été pris par la commune de Collombey-Muraz. 'En décembre 2023, des cailloux sont tombés du sommet de la falaise', raconte le municipal en charge du développement durable et des constructions à Collombey-Muraz, Noé Ruiz. 'Une inspection plus poussée, en janvier 2024, nous a montré qu'un aléa rocheux de 40 à 50 mètres cubes menaçait de se détacher, dans une période pouvant aller de 0 à 30 ans, selon les experts. Nous avons préféré agir au plus vite'

Concrètement, les modélisations effectuées ont montré que le chemin de mobilité douce au pied de la falaise, ainsi que les immeubles et les parkings de La Barme situés à proximité, pourraient être menacés par ce pan de roches. D'où le choix d'effectuer ce microminage. 'Nous avons surprotégé le quartier de la Barme', estime encore Noé Ruiz.

'D'autres opérations du genre ne sont pas prévues dans le Chablais valaisan', selon Glenn Martignier. 'A Collombey-Muraz, plusieurs falaises demeurent tout de même sous surveillance' conclut Noé Ruiz, tout comme dans de nombreux autres endroits du canton.

