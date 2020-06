Colis suspect découvert à Léchelles (FR)

Le village de Léchelles (FR) a été en partie bouclé pendant six heures dimanche et une septantaine de personnes évacuées en raison d'un colis suspect découvert dans un immeuble. L'objet a été neutralisé et emporté par les démineurs.

La police cantonale fribourgeoise a été alertée vers 16h15 de la découverte d'un objet suspect dans un quartier résidentiel proche de la gare, indique-t-elle tôt lundi dans un communiqué. Un important dispositif a rapidement été mis en place.

Des spécialistes du groupe NEDEX (neutralisation, enlèvement, détection d’engins explosifs) de la Police cantonale vaudoise sont intervenus sur place et ont sécurisé le colis suspect, précise la police fribourgeoise.

Personne n'a été blessé et tous les habitants ont pu regagner leur logement au terme de l'intervention vers 22h00. Une enquête a été ouverte.

/ATS