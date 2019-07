Claude Béglé répond depuis Pyongyang à la polémique sur ses tweets

Claude Béglé donne de ses nouvelles: le conseiller national PDC vaudois a répondu mardi après-midi depuis Pyongyang sur les réseaux sociaux à la polémique provoquée par ses propos élogieux sur la Corée du Nord. Il fera le point à son retour.

Sur trois pages publiées dans un tweet et sur facebook, le politicien explique être allé en Corée du Nord notamment 'pour essayer de comprendre, sans à priori et de mes propres yeux ce qui s'y passe'. Il souligne qu'il s'agit d'une visite privée, sans mandat officiel et que ses commentaires n'engagent que lui.

Le point à son retour

Si l'organisation de la visite a été assurée par les instances dirigeantes de Corée du Nord, Claude Béglé dit avoir insister sur son souci de neutralité et d'impartialité. 'Et ce voeu a été partiellement entendu, puisque j'ai pu me promener seul, sans gardes du corps et me mêler à la population dans certains quartiers de mon choix. On m'a laissé faire'. Le politicien a également pu sortir de Pyongyang.

S'en suit une analyse du conseiller national sur la situation en Corée, 'bien plus complexe que l'on ne l'imagine'. Il reviendra sur différents points à son retour, dont il ne précise pas la date.

'Car je suis actuellement encore en Corée du Nord, en pleine collecte de données, avec plein de rendez-vous et un accès très limité aux aux télécommunications. Ce sera plus facile de faire le point à mon retour. Rien n'est simple ici, mais c'est vraiment intéressant', écrit-il.

Analyse à effectuer

'Recevoir un document, c'est une chose, il faut maintenant l'analyser', a déclaré à Keystone-ATS Gérard Cretegny, co-président du PDC Vaud. 'Cela devrait en principe enlever une certaine inquiétude', a-t-il relevé. Le politicien n'avait en effet pas donné de ses nouvelles récemment.

Le PDC Vaud s'est distancé lundi de récents tweets de Claude Béglé sur la Corée du Nord. Le conseiller national, qui vise une réélection en octobre, avait publié samedi une série de messages élogieux à l'égard de cette dictature.

/ATS