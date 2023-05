Cinq policiers blessés et six interpellations après Servette-Sion

Le match entre Servette et Sion ne s'est pas joué seulement sur le terrain. Samedi soir, environ 300 Valaisans ont affronté la police genevoise à coups de pierre de ballast, de bouteilles et de mortiers. Cinq policiers ont été blessés et six personnes interpellées.

Après le match, les forces de sécurité ont dû à la fois repousser les Valaisans vers la gare et empêcher des supporters genevois de venir en découdre avec eux. 'Les Servettiens ont tenté de rejoindre la tribune Nord et une soixantaine de Sédunois ont eux tenté de franchir des voies', a expliqué dimanche à Keystone-ATS le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier, confirmant une information en ligne de la Tribune de Genève.

Les incidents ont duré de 22h45 à 00h10 jusqu'au départ du train qui emmenait environ 700 supporters sédunois. 'A trois minutes près il restait à quai', insiste le porte-parole.

Parmi les policiers blessés, des hématomes, abrasions et plaies légères sont à déplorer. Six personnes ont été interpellées. Et les investigations seront menées en collaboration avec la police valaisanne pour identifier d'autres participants aux émeutes. 'L'objectif est de judiciariser ces personnes', a affirmé M. Brahier.

Les difficultés avaient démarré avant même la rencontre. Des engins pyrotechniques avaient été saisis. Trois portes vitrées ont été cassées et la police a dû riposter avec de la contrainte. Les supporters servettiens ont eux craqué des fumigènes au centre-ville après le match pendant quelques minutes. 'Ca reste festif', estime le porte-parole.

/ATS