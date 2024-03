Cinq des six randonneurs disparus en Valais retrouvés morts

Cinq des six randonneurs portés disparus dans la région de Tête Blanche (VS) depuis samedi ont été retrouvés morts dimanche soir, a annoncé la police cantonale valaisanne. La sixième personne disparue n'a toujours pas été localisée. Les recherches se poursuivent.

Les disparus sont cinq membres d'une même famille valaisanne, ainsi qu'une ressortissante fribourgeoise, tous âgés entre 21 et 58 ans. Ils étaient partis samedi de Zermatt (VS) en direction d'Arolla (VS).

Ils avaient pu être localisés samedi peu après 17h00 dans le secteur de Tête Blanche, après que l'un d'eux a pu joindre les secours. L'alerte avait été donnée une heure plus tôt par un membre de la famille qui était venu les récupérer à Arolla.

Une équipe de sauveteurs, déposée dimanche vers 19h30 à proximité de la cabane de la Dent Blanche, est parvenue aux alentours de 21h20 dans le secteur de Tête Blanche, où elle a découvert les corps de cinq des six personnes portées disparues depuis la veille, a précisé la police dans un communiqué diffusé lundi.

Les conditions météorologiques étaient très mauvaises durant le week-end. Une tempête de foehn a balayé les Alpes suisses samedi et dimanche, perturbant les recherches des sauveteurs.

/ATS