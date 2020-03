Chômage partiel facilité en Suisse

Les entreprises pourront utiliser plus rapidement le chômage partiel à cause du coronavirus. Les autorités ont réduit mercredi de dix jours à trois jours le délai pour déposer des demandes de réduction de l'horaire de travail, ont-elles annoncé mercredi.

Le délai de carence d'un jour réclamé par les syndicats n'a en revanche pas été décidé, a précisé à la presse la secrétaire d'Etat à l'économie Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Les autorités étudient une solution de cautionnement pour aider les entreprises à faire face à leur crise de liquidité.

L'épidémie du coronavirus continue à se propager rapidement en Suisse. Plus de 150 cas se sont ajoutés en Suisse depuis mardi et le total devrait atteindre mercredi 654 cas de contamination. Seuls trois cantons ne sont pas encore concernés.

Alors qu'en Chine, l'épidémie semble refluer rapidement, elle se développe à vive allure en Europe. Entre-temps 44 pays sont concernés avec plus de 80'000 cas confirmés et plus de 700 décès, a développé Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'Office fédéral de la santé publique.

Pays le plus touché, l'Italie compte plus de 10'000 cas et 631 morts. L'Allemagne a dépassé la barre des 500 et la France celle du millier de cas.

/ATS