Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Selon la police, l'identification des six victimes de l'incendie du car postal à Kerzers (FR) ...
Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Selon la police, l'identification des six victimes de l'incendie du car postal à Kerzers (FR) pourrait prendre plusieurs jours. Les travaux médico-légaux nécessaires sont en cours, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Fribourg.

La police n'est pas en mesure d'estimer avec certitude combien de temps prendra l'identification, a répondu Martial Pugin, chef du service Communication et prévention de la police cantonale fribourgeoise, à la demande de Keystone-ATS, tôt mercredi matin.

Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés dans l'incendie. Leur identité a été établie mardi soir. Mercredi matin, M. Pugin n'était pas en mesure de fournir des informations plus précises, notamment sur le sexe et l'âge des personnes.

Les autorités fribourgeoises tiendront une conférence de presse mercredi à 14 heures pour faire le point sur la situation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 07:24

Acte volontaire évoqué dans l'accident d'un bus postal à Chiètres

Acte volontaire évoqué dans l'accident d'un bus postal à Chiètres

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 00:57

Car postal en feu à Chiètres: six morts et 4 blessés

Car postal en feu à Chiètres: six morts et 4 blessés

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 23:01

La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 21:45

Articles les plus lus

Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 17:16

La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 21:45

Car postal en feu à Chiètres: six morts et 4 blessés

Car postal en feu à Chiètres: six morts et 4 blessés

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 23:01

Acte volontaire évoqué dans l'accident d'un bus postal à Chiètres

Acte volontaire évoqué dans l'accident d'un bus postal à Chiètres

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 00:57

Prévenu, Nicolas Féraud ne gère plus le dossier au niveau politique

Prévenu, Nicolas Féraud ne gère plus le dossier au niveau politique

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 16:22

Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 17:16

La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 21:45

Car postal en feu à Chiètres: six morts et 4 blessés

Car postal en feu à Chiètres: six morts et 4 blessés

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 23:01