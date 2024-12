Charles Morerod publie la lettre de Rome sur les cas d'abus sexuels

L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod, publie la lettre le concernant dans le dossier du traitement des cas d'abus sexuels. Elu président de la Conférence des évêques suisses, il y relève 'à la fois des marques de confiance et deux reproches'.

'La confiance porte sur l’absence de dissimulation, et confirme d’ailleurs ce qu'avait publié le Procureur général du canton de Fribourg en décembre 2023, après dialogue avec ses collègues romands', a écrit Charles Morerod dans une communication diffusée vendredi. 'La lettre me remercie de ma proximité avec les victimes.'

'On me reproche de ne pas avoir toujours ouvert une enquête canonique: c’est vrai', ajoute-il. 'Environ quatre mois après être devenu évêque, j’ai rencontré des victimes qui m’ont dit ne plus faire confiance aux procédures internes à l’Eglise, et demandaient la création d’une commission indépendante.'

'Je les ai en effet aidées à mettre sur pied la CECAR (ndlr: une commission ad hoc)'. Le second reproche touche au 'manque de discernement en engageant des collaborateurs'.

/ATS