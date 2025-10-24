Changement d’heure: trois fois plus de risques d’accident la nuit

Avec l’automne et le changement d’heure, les trajets nocturnes deviennent plus dangereux. Le risque d’accident pour piétons, cyclistes et trottinettes triple dans l’obscurité et peut être multiplié par dix sous la pluie ou la neige.

Le passage à l’heure d’hiver accentue les trajets dans la pénombre et multiplie les dangers pour les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes électriques, lit-on samedi matin dans un communiqué du Touring Club Suisse (TCS), s'appuyant sur des chiffres de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, la SUVA.

Quelques gestes simples permettent pourtant de réduire fortement ce risque. Une personne vêtue de sombre n’est visible qu’à 25 mètres, contre 40 mètres avec des couleurs claires ou fluo et jusqu’à 140 mètres avec des éléments réfléchissants ou lumineux, précisent les experts du TCS. 'Ces mètres supplémentaires représentent plusieurs secondes cruciales pour qu’un conducteur réagisse', souligne l’organisation.

Repères visibles à 360°

Le TCS recommande de multiplier les repères visibles à 360°: bandes réfléchissantes sur vêtements, sacs ou chaussures pour les piétons, éclairage avant/arrière et catadioptres pour les cyclistes, gilets et autocollants réfléchissants pour les trottinettes. Le casque lumineux ou les accessoires clairs complètent la protection.

Ces précautions restent utiles même en journée lorsque la visibilité diminue à cause du brouillard, de la pluie ou de la neige. À l’occasion de la 19e Journée de la lumière, le 6 novembre, le TCS lance sa campagne 'Made visible' pour rappeler à tous l’importance de voir et être vu. Le site madevisible.swiss propose des conseils pour s’équiper efficacement et réduire les accidents, particulièrement pendant les mois sombres.

/ATS