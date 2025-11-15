Champions du monde de la fondue titrés à Tartegnin (VD)

Le petit village de Tartegnin, sur La Côte vaudoise, a accueilli samedi soir la cinquième édition du Mondial de la fondue. Près de 200 participants, dont 70% d'amateurs, ont participé à la compétition.

Au terme du concours, Benedikt Wüthrich, maître fromager exploitant de la fromagerie d’Auboranges (FR), l'a emporté chez les professionnels, tandis que Frédéric et Lucie Gay, de Thônex (GE), ont raflé la mise chez les amateurs.

Les concurrents venaient essentiellement de Suisse, mais pas seulement. La France a aussi été représentée, de même que le Canada et le Brésil, où des pré-sélections avaient été organisées pour participer au Mondial de Tartegnin.

Les cuisiniers en lice ont dû apporter tous les ingrédients pour préparer deux fondues, une pour les qualifications et l'autre pour la finale (500 g). Avec une règle principale: la recette devait contenir au minimum 50% de Gruyère AOP.

Les différents jurys, présidés par le chef genevois Philippe Chevrier, ont jugé les fondues sur la base d'une dégustation avec le même pain. Cinq critères ont été évalués, à savoir le goût, l'apparence visuelle, la consistance, l'homogénéité et l'impression générale.

Lancer du caquelon

Le Mondial de la fondue ne se limite toutefois pas à la compétition du samedi soir. La manifestation, entamée vendredi et qui se poursuit jusqu'à dimanche, propose diverses animations, entre musique folklorique, rallye dans le village ou démonstration de découpe à la tronçonneuse.

Quant aux fondues, elles se dégustent à plusieurs endroits du village, et même au-dessus des toits de Tartegnin dans une nacelle de ballon accrochée à une grue. Parmi les autres nouveautés de cette édition, les organisateurs ont imaginé un concours de lancer de caquelon. Et plus précisément d'un caquelon en bronze de 24,580 kg.

Télés étrangères

Le Mondial de la fondue se déroule tous les deux ans. 'Notre objectif est d'attirer 15'000 personnes. Mais nous serions déjà ravis d'en avoir 12'000, comme lors de la précédente édition de 2023. Faire venir autant de monde dans un village de 249 habitants, c'est déjà un sacré exploit', relève Graziella Jayet, porte-parole de la manifestation, contactée par Keystone-ATS.

Elle ajoute que la compétition est désormais connue au-delà des frontières suisses, avec 'une demande médiatique en forte hausse'. Une télévision néerlandaise est par exemple venue jusqu'à Tartegnin, tout comme plusieurs émissions françaises phare, à l'image de Sept à huit (TF1) ou Quotidien (TMC).

/ATS