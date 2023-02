Chaîne du Bonheur: l'argent reçu après le séisme d'abord en Syrie

La Chaîne du Bonheur va consacrer une grande partie de l'argent récolté pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie dans ce second pays, déclare sa directrice, Miren Bengoa. 'La situation y est particulièrement précaire', ajoute-t-elle.

De nombreuses régions touchées par les secousses en Syrie sont isolées, précise Mme Bengoa dans un entretien diffusé dimanche par le SonntagsBlick. 'La Syrie est gravement touchée par une guerre depuis douze ans [...] Des millions de personnes dépendaient déjà de l'aide humanitaire avant le tremblement de terre dévastateur. A cela s'ajoutent les conditions météorologiques extrêmes'.

En six jours, la Chaîne du Bonheur a reçu 13 millions de francs de promesses de dons pour la Syrie et la Turquie. Selon sa directrice, l'argent sera d'abord utilisé pour des abris provisoires, de l'eau potable, des denrées alimentaires, une assistance médicale et des produits d'hygiène.

Mme Bengoa appelle à la persévérance: 'Les personnes touchées auront besoin de notre aide même après la première phase aiguë de cette tragédie. Ce n'est que le début d'une longue réaction'.

