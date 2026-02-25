Chablais: trains rétablis, chaussée montagne de l'A9 aussi

Fermée mercredi à la suite d'un accident, la chaussée montagne de l'A9, direction Lausanne ...
Photo: Alerte Info

Fermée mercredi à la suite d'un accident, la chaussée montagne de l'A9, direction Lausanne est réouverte à la circulation. Le trafic ferroviaire est lui totalement rétabli.

/ATS
 

