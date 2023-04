Cérémonie en mémoire des victimes du crash à Hochwald il y a 50 ans

Une cérémonie s'est tenue lundi matin en mémoire des victimes du crash d'un avion britannique à Hochwald (SO), il y a 50 ans. L'accident avait fait 108 morts et reste le plus grave sur sol suisse.

Le conseiller d'Etat soleurois Remo Ankli, l'ambassadeur britannique en Suisse, James Squire, et le directeur de l'Euroairport, Matthias Suhr, ont pris part à la commémoration qui s'est tenue au mémorial situé non loin du lieu du crash. De nombreux proches des victimes étaient présents.

Pour les visiteurs anglais, la rencontre avec des secouristes et les contacts noués avec des personnes de la région étaient importants, a indiqué la commune. Les proches se sentent toujours liés à la population du village et à de nombreux bénévoles de la région en raison de l'ampleur de l'intervention à l'époque.

Le Vickers Vanguard 952 s'est écrasé le 10 avril 1973 dans une forêt près de Hochwald, après une approche ratée de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Cent huit personnes sont mortes, 37 ont survécu.

/ATS