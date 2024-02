Cérémonie commémorative spontanée à Zurich après la mort de Navalny

Près de 300 personnes se sont réunies spontanément vendredi à Zurich pour une cérémonie commémorative après la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny. Elles ont rendu le président russe Vladimir Poutine responsable de la mort du politicien âgé de 47 ans.

L'association 'La Russie du Futur' avait appelé à des rassemblements urgents à Genève et à Zurich après l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny vendredi.

Environ 300 personnes se sont retrouvées à Zurich sur l'Europaplatz, juste à côté de la gare centrale. Certaines avaient apporté des pancartes, sur lesquelles on pouvait lire, à côté du portrait de l'opposant russe: 'Never give up' (n'abandonne jamais'), ou encore 'Poutine a tué Navalny'.

Les prochains jours, semaines et mois seront intenses pour l'opposition, la population civile et la Russie, avait écrit l'association dans son appel. Alexeï Navalny n'est en effet pas simplement mort, mais a été tué par Poutine et l'Etat russe, estime-t-elle.

Le politicien d'opposition est mort en détention, selon la justice russe. L'homme de 47 ans se serait effondré après une promenade dans sa prison de l'Arctique et aurait immédiatement perdu connaissance. Les tentatives de réanimation seraient restées vaines.

/ATS