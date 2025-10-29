Cas de braconnage sur un lynx du côté de La Roche en Gruyère (FR)

Un cas de braconnage sur un lynx est survenu sur le territoire de la commune de La Roche (FR) ...
Cas de braconnage sur un lynx du côté de La Roche en Gruyère (FR)

Cas de braconnage sur un lynx du côté de La Roche en Gruyère (FR)

Photo: SFN

Un cas de braconnage sur un lynx est survenu sur le territoire de la commune de La Roche (FR), en Gruyère. L'individu, une femelle âgée de 8 ans environ, a été découvert mort le 17 octobre. Il présentait des blessures compatibles avec des impacts de projectiles.

L’autopsie de l'animal a confirmé un cas de braconnage remontant à 7 à 9 semaines, a fait savoir mercredi le Service des forêts et de la nature (SFN). A la suite d’une information transmise par une tierce personne, le cadavre du lynx, nommé B606, a été découvert par un garde-faune.

La femelle morte présentait des tétines bien développées. Une situation qui suggère qu’elle a mis bas cette année d’un ou plusieurs jeunes lynx, désormais orphelins, précise le SFN dans son communiqué. Les chances de survie de ces derniers sont désormais très faibles.

Enquête en cours

Des blessures compatibles avec des impacts de projectiles ont été constatées au niveau des pattes lors de la découverte de l’individu. Conformément aux directives en vigueur, l’animal a immédiatement été transféré au Centre de médecine des poissons et des animaux sauvages (FIWI) à Berne pour une autopsie.

Au-delà, une enquête est en cours pour retrouver la personne à l’origine du tir. Le SFN a lancé un appel à témoins. Pour rappel, le tir de lynx est strictement interdit, l'espèce étant protégée par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages.

Toute personne commettant un cas de braconnage sur un lynx encourt une peine privative de liberté d’un an ou plus, ou une peine pécuniaire de plusieurs milliers de francs.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Lega veut une caisse unique pour les bénéficiaires de subsides

La Lega veut une caisse unique pour les bénéficiaires de subsides

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 07:27

Les nouveaux accords Suisse-UE approuvés par le président du Centre

Les nouveaux accords Suisse-UE approuvés par le président du Centre

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 06:31

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 22:08

Pas d'indemnité pour l'amie du Portugais assassiné à Morges (VD)

Pas d'indemnité pour l'amie du Portugais assassiné à Morges (VD)

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 12:01

Articles les plus lus

Beat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

Beat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 11:15

Pas d'indemnité pour l'amie du Portugais assassiné à Morges (VD)

Pas d'indemnité pour l'amie du Portugais assassiné à Morges (VD)

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 12:01

Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 17:21

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 22:08

Les personnes à l'aide sociale craignent pour leur logement

Les personnes à l'aide sociale craignent pour leur logement

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 10:02

Beat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

Beat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 11:15

Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 11:27

Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 17:21