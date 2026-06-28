Canicule: les températures devraient descendre à partir de lundi

Les niveaux de danger de canicule de niveau 4 et 3 sont maintenus dimanche en Suisse, indique ...
Canicule: les températures devraient descendre à partir de lundi

Canicule: les températures devraient descendre à partir de lundi

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les niveaux de danger de canicule de niveau 4 et 3 sont maintenus dimanche en Suisse, indique l'Office fédéral de météorologie (MétéoSuisse). Selon le bulletin fédéral, les températures diminueront réellement à partir de lundi.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des orages et des averses sont tombés dans les Alpes et Préalpes, avec entre 10 et 30 mm de pluie. Les températures nocturnes ne sont pas pour autant descendues, il faisait par exemple 18,7°C à Payerne (VD) à 07h00 et 24°C à 06h00 à Neuchâtel.

'L’arrivée d’une masse d’air plus fraîche va faire descendre les températures', explique dimanche MétéoSuisse à Keystone-ATS. Ce front froid arrive de l’ouest et traversera la Suisse entre dimanche après-midi et lundi matin.

Les températures seront en baisse réellement à partir de lundi vers la mi-journée, lorsque le front froid aura amené de l’air plus frais dans notre région, note MétéoSuisse.

Les 39 degrés mesurés samedi à Beznau et à Bâle constituent un nouveau record national de chaleur pour un mois de juin.

/ATS
 

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