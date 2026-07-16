Canicule: comment prendre soin de ses animaux de compagnie?

La canicule persistante affecte non seulement les humains, mais aussi les animaux domestiques et sauvages. Les associations de protection des animaux mettent en garde contre les coups de chaleur, l'asphalte brûlant, les algues toxiques et les chutes dans les piscines.

Les animaux font face à des dangers en été qui sont souvent sous-estimés, selon l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ainsi que l'organisation Quatre Pattes Suisse. Grâce à des mesures simples, comme des endroits ombragés, de l'eau en quantité suffisante et un peu d'attention, il est possible d'éviter la plupart des risques estivaux pour les chiens, les chats, les oiseaux, les lapins ou les cochons d'Inde.

Règle numéro 1 pour sauver des vies

Il ne faut jamais laisser d'animaux dans une voiture garée, même pour quelques minutes. La température augmentant très rapidement dans les véhicules, ceux-ci se transforment en un clin d'oeil en pièges mortels.

Ne pas dépasser les limites physiques

Selon Quatre Pattes, de nombreux chiens suivent ce que font leurs maîtres, comme ils ont un fort désir de coopérer avec l'être humain. Ainsi, ils continuent à courir, à jouer ou à randonner alors qu'ils sont déjà épuisés.

Certains chiens sont particulièrement vulnérables: les races à museau court, telles que les carlins, les bouledogues français ou les boxers, ainsi que les chiots, les animaux âgés, en surpoids ou souffrant de troubles cardiaques ou respiratoires.

Les chiens peuvent aussi souffrir d'un coup de chaleur simplement lorsqu'ils se reposent en plein soleil. Un halètement persistant, une salivation abondante, une désorientation ou une faiblesse peuvent en être les signes. Un coup de chaleur constitue une urgence vétérinaire.

L'organisation de protection des animaux ajoute que l'asphalte, les pavés ou le sable peuvent devenir très chauds et provoquer des brûlures douloureuses aux pattes en quelques minutes seulement. Les promenades doivent donc être programmées tôt le matin ou tard le soir. Il convient, dans la mesure du possible, de marcher sur des chemins ombragés ou des sols naturels.

En outre, suffisamment d'eau potable doit être emportée. Il faut encore faire des pauses régulières et éviter tout effort physique en cas de forte chaleur. Ainsi, les séances de jogging ou de course à côté du vélo sont à bannir.

Gare aux cyanobactéries

Par temps chaud, les cyanobactéries, aussi appelées algues bleues, peuvent proliférer rapidement dans les lacs et les étangs, souligne encore Quatre Pattes. Certaines espèces produisent des toxines pouvant entraîner de graves intoxications chez les chiens.

Les symptômes vont des vomissements et de la diarrhée à des troubles neurologiques ou des lésions hépatiques. Les petits chiens sont particulièrement vulnérables en raison de leur faible poids. Avant de se baigner, il convient de se renseigner sur la qualité de l'eau et de prêter attention aux avertissements.

Les piscines, un danger mortel

Les piscines privées permettent de se rafraîchir, mais elles peuvent aussi s'avérer mortelles pour les animaux domestiques et sauvages. Les chiens, chats, hérissons, grenouilles, écureuils ou oiseaux peuvent y tomber à l'eau et ne plus trouver de moyen de s'en sortir. Ils risquent ainsi de se noyer.

C'est pourquoi il est recommandé de clôturer les piscines et d'installer des aides à la sortie, telles que des rampes ou des marches. De plus, il convient de recouvrir les piscines de bâches de sécurité et d'avoir à proximité du matériel de sauvetage.

Pas de restes de nourriture

En raison de la sécheresse et de l’interdiction de faire du feu en vigueur, il est actuellement interdit de faire des barbecues ou d'allumer des feux en forêt. Les animaux sauvages sont néanmoins menacés.

Les restes de nourriture, les emballages ou autres déchets laissés sur place attirent les animaux et peuvent entraîner des blessures ou des problèmes de santé. Les foyers non autorisés, de même que le bruit et l'éclairage intense, représentent aussi un risque pour leurs habitats.

/ATS