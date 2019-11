Candidature de Regula Rytz: les partis prêts à en parler

La présidente des Verts, Regula Rytz, vise le siège d'Ignazio Cassis (PLR) au Conseil fédéral. Le PS voit cette candidature d'un bon oeil. L'UDC semble entrer en matière, mais veut que ce soit Simonetta Sommaruga (PS) qui cède son siège.

'Ce premier pas est logique, a dit jeudi le chef du groupe socialiste, Roger Nordmann, à Keystone-ATS. Cela clarifie les choses. Nous devrons ensuite trouver une solution équilibrée'.

Regula Rytz a le siège d'Ignazio Cassis au Conseil fédéral dans le viseur, estimant que le PLR y est surreprésenté. 'Nous devrons en discuter avec les autres partis: il s'agit de rééquilibrer les forces au gouvernement pour qu'il colle davantage à la puissance réelle des partis', a poursuivi le Vaudois.

Au PDC, on prend note de la candidature de Mme Rytz, selon son porte-parole Michaël Girod. Le groupe discutera samedi de la composition du Conseil fédéral. Le PDC attend maintenant que les Verts confirment vendredi la candidature de la Bernoise.

Thomas Aeschi, le chef du groupe UDC, demandera vendredi au groupe d'inviter Regula Rytz à une audition mardi prochain. 'Ensuite, on décidera de la procédure à suivre', a-t-il dit.

L'UDC vise le PS

Pour lui, le PLR et le PS sont clairement surreprésentés au Conseil fédéral. Et si Regula Rytz devait être élue au Conseil fédéral aux dépens d'Ignazio Cassis, deux Bernois siégeraient à nouveau au gouvernement, a-t-il encore souligné.

Selon Thomas Aeschi, c'est à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga de céder sa place. 'La volonté des électeurs est actuellement plus verte que rose. Et si on punit le Tessin, ce serait faire preuve d'une 'grande insensibilité'.

Au PLR, le chef du groupe Beat Walti a déclaré qu’il était trop tôt pour une prise de position. Le groupe fera une déclaration après sa réunion vendredi, lors d'un point de presse prévu à 17h30.

Du côté des Verts, le conseiller d'Etat genevois Antonio Hodgers et le conseiller national zurichois Bastien Girod s'effacent au profit de Mme Rytz. Les deux hommes se réjouissent de la candidature de la Bernoise qu'ils jugent excellente.

/ATS