Campagne du canton et de la Ville de Genève contre les violences

Pour la première fois, le canton, la Ville de Genève et les associations féministes s'unissent pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. La vaste campagne commune met l'accent sur la responsabilité collective face à ces violences.

'Nous appelons à une mobilisation collective contre les violences sexistes et sexuelles', a déclaré lundi la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet, magistrate de tutelle du bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences (BPEV). Et de rappeler que la moitié des violences recensées à Genève en 2022 sont des violences domestiques. 'Un chiffre trop important', a-t-elle relevé.

Depuis le début de l'année, treize féminicides ont été commis en Suisse, contre quinze en 2022. 'Le sexisme continue de tuer, sans distinction de classe et dans toutes les sphères de la société', a déploré à ses côtés le maire de la Ville de Genève Alfonso Gomez, en charge de l'égalité. Selon lui, les comportements sexistes restent trop souvent banalisés, malgré une prise de conscience large.

/ATS