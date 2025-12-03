Budget 2026 à nouveau déficitaire pour la Ville de Fribourg

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg présente un nouveau budget déficitaire. La copie pour 2026 affiche une perte de 19,1 millions de francs, ce qui équivaut à 6,3% du total des charges de 300,7 millions, sous déduction d'imputations internes de 36,4 millions.

Le montant du déficit laisse apparaître une détérioration de 2,9 millions de francs par rapport au budget 2025, soit 1% du total des charges sans les imputations internes, a indiqué mercredi le Conseil communal. L'évolution ne constitue pas une surprise, le grand argentier Laurent Dietrich ayant annoncé la couleur en mai dernier.

Dans le détail, les charges sont en hausse de 4,4% à 12,8 millions de francs, principalement en raison des charges de personnel et des 'impacts' prévus du plan d’assainissement de l’Etat de Fribourg (PAFE). Les charges d’amortissements et financières confirment aussi leur progression, en lien direct avec les investissements.

Le Conseil communal poursuit en effet le 'processus d’amélioration des prestations et infrastructures existantes', a-t-il relevé.

