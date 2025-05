Bouclier fiscal: requête d'une commission d'enquête parlementaire

Le député de la gauche radicale Hadrien Buclin va déposer mardi au Grand Conseil une requête de commission d'enquête parlementaire (CEP) pour faire la lumière sur le système de bouclier fiscal vaudois. Le canton aurait sous-taxé de riches contribuables durant 13 ans.

'Je dépose aujourd'hui une demande de commission d'enquête parlementaire (CEP). J'ai plus de 40 signatures. Je la présenterai brièvement au Grand Conseil la semaine prochaine', a indiqué à Keystone-ATS M. Buclin. Il avait récemment expliqué dans des médias vouloir le faire 'non seulement parce que le problème est grave, mais parce qu'il s'est déroulé sur une longue durée et dépasse l'affaire Dittli'.

Il lui fallait réunir au moins 20 signatures pour qu'une telle requête soit prise en compte par le Bureau du Grand Conseil. Ce dernier devra impartir un délai au Conseil d'Etat pour qu'il se positionne par écrit. Ce n'est qu'ensuite que le sujet sera soumis en débat au Parlement, pour oui ou non lancer une telle commission.

/ATS