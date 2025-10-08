Blatten: retour possible à Eisten et dans les alpages dès samedi

Les habitants du hameau de Eisten et de plusieurs alpages de Blatten (VS) pourront se rendre dans les maisons intactes dès samedi et au plus tard jusqu'au 30 novembre. Des assouplissements ponctuels de la zone interdite via des sentiers ont été annoncés en parallèle.

Les travaux réalisés sur l'approvisionnement en électricité et en eau, sur l'évacuation des eaux usées, mais aussi sur la route de secours 'avancent comme prévu', écrit la commune haut-valaisanne mercredi dans une communication diffusée sur l'application Gemeinde-News.

'Grâce aux infrastructures remises en état, il est possible de passer la nuit dans les bâtiments intacts', poursuivent les autorités. Cette possibilité de retour existe jusqu'à l'arrivée de l'hiver ou au plus tard jusqu'au 30 novembre.

Sont ainsi concernés les propriétaires de bâtiments résidentiels intacts à Eisten et de chalets d'alpage à Telli, Fafler, Gletscher et Gugginen. Un retour à Weissenried ou dans le village de Blatten n'est pas encore possible, précise la commune.

