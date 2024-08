Birdlife critique l'ajournement de la protection des insectes

Cinq ans après le oui de la Commission de l'environnement du Conseil national et d'autres interventions en faveur d'une meilleure protection des insectes, Birdlife critique l'action hésitante du Conseil fédéral. La perte d'habitats précieux se poursuit, pointe l'ONG.

Il y a cinq ans, la commission de l'environnement du Conseil national a déposé une motion pour préserver la diversité des populations d'insectes, rappelle Birdlife. Le Conseil fédéral a reconnu la nécessité d'agir dans ce domaine. Le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé cette motion ainsi que d'autres en faveur des insectes.

La commission de l'environnement a par ailleurs donné suite à une pétition signée par 165'000 personnes contre la disparition de ces animaux. Selon Birdlife, le Parlement a demandé au Conseil fédéral de s'attaquer au problème. Pourtant, rien n'a été fait, constate l'organisation de protection des oiseaux.

60% des espèces menacées

Le gouvernement n'a cessé de renvoyer à d'autres dossiers politiques, d'abord à la politique agricole à partir de 2022 (PA22+), puis au contre-projet indirect à l'initiative pour la biodiversité, rejeté par le Parlement. C'est maintenant la PA30+ et le plan d'action pour la biodiversité qui devraient remédier au problème.

Or, selon les scientifiques, la population d'insectes dépend d'un plan de sauvetage rapide et ciblé, relève Birdlife. La situation est critique: la diversité et la taille des populations d'insectes ont fortement diminué, surtout sur le Plateau.

Le déclin se poursuit en outre dans le Jura et les Alpes. Au total, près de 60% des espèces d'insectes sont menacées ou potentiellement menacées en Suisse. 59 espèces d'abeilles sauvages (9,6%) ont d'ores et déjà disparu, montre la liste rouge de 2024.

/ATS