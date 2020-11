BirdLife élit la chevêche d'Athéna oiseau de l'année 2021

BirdLife a élu jeudi la chevêche d'Athéna oiseau de l'année 2021. L'oiseau se porte mieux en Suisse, mais ses effectifs sont encore insuffisants pour assurer sa survie. L'association exhorte à prendre en compte la biodiversité dans les politiques publiques.

Autrefois commune dans le Jura, le petit rapace nocturne était au bord de l'extinction il y a 20 ans. La tendance a cependant été inversée grâce à des projets de conservation menés par BirdLife, indique l'association jeudi dans un communiqué.

Aujourd'hui, l'organisation décompte 149 mâles chanteurs et la petite chouette est présente dans le canton du Jura, de Genève, du Tessin ainsi que dans la région des Trois-Lacs.

Les effectifs de cet oiseau sont cependant encore insuffisants pour garantir sa survie dans le pays, rappelle l'association. Sont en cause l'abattage des arbres et l'utilisation massive des pesticides qui privent la chevêche d'Athéna de son habitat et de ses ressources alimentaires.

Les habitats existants doivent donc être protégés afin d'éviter qu'ils ne soient transformés en terrains à bâtir. Les subventions néfastes à la biodiversité doivent également être supprimées et une politique agricole cohérente doit être appliquée, déclare BirdLife.

Haute de 20 centimètres, la chevêche d'Athéna est présente toute l'année en Suisse.

/ATS