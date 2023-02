Bioterra désigne l'oeil de boeuf comme plante sauvage de l'année

L'organisation Bioterra a élu la buphtalme à feuilles de saule comme plante sauvage de l'année. Cette herbacée, aussi appelée communément 'oeil de boeuf', représente une importante source de nourriture pour les insectes en raison de sa richesse en nectar et en pollen.

Aucune autre plante ne brille d'un plus beau jaune d'or, explique Bioterra mardi dans un communiqué pour justifier son choix. On trouve souvent cette plante sauvage dans des prairies peu fertilisées ou des surfaces de foin sauvage.

Selon Bioterra, cette plante du nom latin de Buphthalmum salicifolium pousse par exemple au bord des lacs de Thoune et de Brienz, autour du lac d'Uri, dans les Alpes glaronnaises, dans la vallée du Rhin ou en Basse-Engadine.

Bioterra qualifie l'oeil de boeuf de véritable aimant à insectes. Elle convient également pour les jardins privés, pour autant qu'il y ait suffisamment de lumière et pas trop de concurrence.

Bioterra a, selon ses indications, 16'500 membres. L'association zurichoise s'engage pour l'agriculture biologique et l'aménagement naturel des jardins. Ses objectifs sont la promotion de la biodiversité et la préservation de la faune et la flore indigènes.

/ATS