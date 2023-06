Berset salue le passage de « l'indignation » en « action politique »

Le président de la Confédération Alain Berset déplore la situation à laquelle font face 'malheureusement' les femmes dans le monde du travail. Mercredi devant l'OIT à Genève, il a dit que la grève du jour montre 'comment l'indignation' se change 'en action politique'.

'Les femmes touchent beaucoup trop souvent un salaire et des rentes moins élevées que les hommes', a regretté le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI). 'Elles effectuent plus régulièrement du travail non rémunéré' et elles sont victimes de discriminations et de harcèlement.

Mais les luttes ont abouti à des avancées. En ouvrant un sommet mondial sur le monde de l'emploi, le président a salué la récente Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) contre les violences sexuelles au travail. Une des revendications de la grève féministe porte sur cette question, a-t-il aussi ajouté.

/ATS