Berne: des milliers de manifestants en solidarité avec Gaza

Près de 5000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi en ville de Berne pour exprimer leur solidarité avec Gaza. Dans le cadre de cette manifestation autorisée, elles ont demandé au Conseil fédéral de s'engager en faveur d'un cessez-le-feu.

Peu avant le départ du cortège, il était difficile de se rendre au lieu de rassemblement sur la Schützenmatte, a constaté une journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Les manifestants sont venus de toutes les régions du pays, comme l'indiquent leurs pancartes.

Des organisations telles que Campax, l'Union syndicale suisse, Amnesty International, le PS et Les Vert-e-s avaient appelé à manifester. Le cortège doit se rendre sur la Place fédérale en passant par la Kornhausplatz, avait annoncé la police cantonale bernoise.

Samedi après-midi, la circulation était largement bloquée et la police présente sur place avec un dispositif visible. Fin mai, une manifestation non autorisée en faveur de Gaza avait dégénéré à Berne. La police avait alors utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et un canon à eau contre les manifestants.

/ATS