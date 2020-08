Belgique: 3 nouveaux cantons sur la liste orange, 16 au total

La Belgique a placé trois nouveaux cantons sur sa liste orange des régions à risque pour le coronavirus, soit Neuchâtel, Schwytz et Zoug. La Suisse compte désormais 16 cantons sur cette liste, dont le Valais, Vaud, Fribourg et Genève.

Les autres cantons concernés sont Bâle-Ville, Zurich, Glaris, Lucerne, Schaffhouse, Soleure, Appenzell Rhodes-Extérieures, Thurgovie et Uri. Le Blick a révélé jeudi l'actualisation du site des Affaires étrangères belges.

Les voyageurs sont appelés à une vigilance accrue dans les pays et régions placés sur la liste orange. Au retour, il leur est conseillé d'observer une quarantaine ou d'effectuer un test au coronavirus.

La Belgique avait placé début août Genève, Vaud et Valais sur sa liste rouge et interdit les séjours non urgents dans ces cantons. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis était alors intervenu et Bruxelles avait retiré Vaud et le Valais de sa liste, puis Genève.

A la mi-juillet, la Belgique avait temporairement considéré le Tessin comme une zone à risque. Bruxelles classait le canton dans la catégorie 'orange'. Après des protestations de ce canton auprès du DFAE, Bruxelles avait fait marche arrière.

Autres régions concernées

Jeudi, Bruxelles a aussi ajouté plusieurs régions/départements de France aux destinations pour lesquelles une quarantaine est exigée. Les départements de Paris, Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Sarthe, de l'Hérault et des Alpes-Maritimes, en plus des Bouches-du-Rhône, de la Guyane française et de Mayotte, passent en code rouge.

Ces destinations de voyage sont désormais classées comme non autorisées, et, au retour, le dépistage ou la quarantaine sont obligatoires.

Plusieurs régions d'Espagne ne sont désormais plus accessibles. C'est le cas des régions de Cantabrie, Salamanque, Valladolid, La Rioja et la province de Guadalajara, l'Aragon, Madrid, la Navarre, le Pays Basque, les provinces de Barcelone, de Lleida, de Soria, Burgos, d'Almería et les Iles Baléares.

La principauté d'Andorre s'inscrit elle aussi en rouge. La région italienne de Vénétie est quant à elle désormais classée orange.

En ce qui concerne les zones orange, deux autres s'ajoutent en Allemagne en plus des régions de Darmstadt, Düsseldorf et Arnsberg: Haute-Bavière et Basse-Bavière. En Autriche, Salzbourg est désormais également orange -la région rejoint ainsi la Carinthie, la Haute-Autriche, le Tyrol et Vienne. Pour le Royaume-Uni, les zones d'Angus, Dundee et Glasgow sont concernées.

/ATS