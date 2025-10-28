Beat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

Le conseiller fédéral Beat Jans a tiré un bilan positif du préapprentissage d'intégration, ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le conseiller fédéral Beat Jans a tiré un bilan positif du préapprentissage d'intégration, qui vise à améliorer l'intégration professionnelle des réfugiés et des immigrés. Il a visité mardi matin une entreprise de Villars-sur-Glâne (FR) qui y participe.

Le préapprentissage d'intégration (PAI), qui dure un an, prépare les réfugiés et d'autres personnes issues de l'immigration à se lancer dans une formation professionnelle initiale.

Beat Jans a présenté devant les médias les principaux résultats d'une évaluation commandée par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Elle met notamment en lumière le succès du programme. Sur les 83% des personnes qui terminent leur PAI, 70% enchaînent directement avec une formation professionnelle initiale.

Accompagné des conseillers d'Etat fribourgeois Olivier Curty et Philippe Demierre, il a visité mardi l'entreprise d'installations électriques Voltis Energies, où il a rencontré trois apprentis qui participent au PAI. M. Jans s'est dit 'très impressionné' par leur travail.

/ATS
 

