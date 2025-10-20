Baume-Schneider alerte sur l'effondrement inévitable de glaciers

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La surveillance à Blatten (VS) a permis des évacuations. Mais la fonte du pergélisol 'provoquera inévitablement une multiplication des effondrements de glaciers et des chutes de rochers', a dit lundi la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider à l'ONU à Genève.

Les Etats membres de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) sont réunis depuis lundi et jusqu'à jeudi pour tenter de redoubler les efforts pour doter d'ici 2027 tous les pays de systèmes d'alertes précoces. 'Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas d'un sprint de 100 mètres, mais plutôt d'un marathon', a admis Mme Baume-Schneider en ouvrant la rencontre.

Mais le changement climatique rend urgentes des avancées dans l'initiative mondiale lancée en 2022 par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et pilotée par l'OMM. 'Le marathon doit être couru à un rythme aussi proche que possible d'un sprint', insiste la conseillère fédérale.

Selon l'OMM, plus d'une centaine de pays peuvent s'appuyer désormais sur un système d'alerte. Mais ce chiffre reste loin de l'objectif.

