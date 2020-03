Bars et restos vaudois doivent fermer à 22h00

Dans le canton de Vaud, les bars, cafés et restaurants doivent désormais fermer à 22h00, en raison de la pandémie de coronavirus. Comme déjà annoncé vendredi, les discothèques restent portes closes.

Le Conseil d'Etat a publié samedi sur son site internet ses directives d'application pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du divertissement. Ces mesures urgentes sont signées par les conseillers d'Etat Philippe Leuba et Rebecca Ruiz et doivent être appliquées 'avec effet immédiat'.

Des contrôles seront effectués. Des sanctions 'strictes' seront prononcées à l'égard les contrevenants, a précisé le canton.

Dans ce document, le gouvernement détaille certaines des mesures annoncées vendredi. Ainsi, l'ensemble des établissements doivent respecter la limite des 50 personnes par salle close. Lorsqu'un établissement comprend plusieurs restaurants, chaque entité est soumise à cette limite, personnel et terrasse adjacente compris.

En outre, l'ensemble des établissements doivent respecter la distance sociale. A savoir respecter deux mètres au minimum entre chaque table et une distance d'au moins un mètre entre chaque couvert, pour les tables qui comptent plus de deux couverts.

Pour les hôtels, il n'y a pas de restriction pour la location du nombre de chambres, mais il ne doit pas y avoir plus de 50 personnes par chambre. Nouvelle précision: tous les cafés-restaurants ferment à 22h00, de même que les bars, les tea-room et autres tables d'hôte. Les discothèques, buvettes, salons de jeux et les salons soumis à la loi sur la prostitution restent fermés, comme annoncé vendredi.

/ATS