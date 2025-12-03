Bancomat attaqué à l'explosif à Gland (VD) - Gros dommages

Un bancomat d'une banque a été dynamité mercredi matin tôt à Gland (VD). Les auteurs ont pris ...
Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Un bancomat d'une banque a été dynamité mercredi matin tôt à Gland (VD). Les auteurs ont pris la fuite et n'ont pas encore été retrouvés, a indiqué la police cantonale dans un communiqué. A ce stade, il n'y a pas d'information sur un éventuel butin.

L'explosion qui a endommagé un distributeur automatique de billets a eu lieu vers 04h25, selon la police vaudoise. Les auteurs ont utilisé un explosif que la police ne précise pas. La déflagration a provoqué de gros dommages au bâtiment, mais n'a pas fait de blessé.

En raison de l'utilisation d'explosifs, le Ministère public de la Confédération a été informé. L'enquête, elle, est menée par la Police fédérale (fedpol) et la police cantonale vaudoise, sous la direction du Ministère public de la Confédération, est-il souligné.

Cette intervention a nécessité l'engagement de nombreuses patrouilles de gendarmerie et de la Police Nyon Région, des sapeurs-pompiers du SDIS Nyon Dole, du NEDEX, de la brigade canine, du personnel de la police de sûreté et de la police scientifique, avec le soutien d'enquêteurs de fedpol. Un appel à témoins est par ailleurs lancé.

/ATS
 

