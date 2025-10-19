Ballotage général dans l'élection au Gouvernement jurassien

Le 1er tour dimanche de l'élection au Gouvernement jurassien a débouché sur un ballotage général ...
Ballotage général dans l'élection au Gouvernement jurassien

Ballotage général dans l'élection au Gouvernement jurassien

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le 1er tour dimanche de l'élection au Gouvernement jurassien a débouché sur un ballotage général. Les trois ministres sortants terminent en tête: la socialiste Rosalie Beuret Siess, le centriste Stéphane Theurillat et le candidat indépendant Martial Courtet.

Martial Courtet a réussi à se placer dans le trio de tête. 'Je voulais ce verdict du peuple'. A la demande du comité directeur de son parti, le ministre s'était retiré de la liste du Centre après un audit dénonçant son style de conduite.

Les socialistes réussissent un tir groupé en plaçant trois candidats parmi les cinq premiers avec Raphaël Ciocchi à la 4e place, devançant Valentin Zuber de 15 voix.

Les trois ministres ont toujours fait la course en tête, distançant rapidement les autres candidats. Les deux autres ministres, David Eray (PCSI) et Nathalie Barthoulot (PS), avaient renoncé à briguer un nouveau mandat.

Ce scrutin a revêtu un caractère inédit avec la participation des citoyens de Moutier qui ont pu s'exprimer avant le transfert de la commune dans le canton du Jura.

/ATS
 

Actualités suivantes

Gouvernement: Martial Courtet « extrêmement satisfait »

Gouvernement: Martial Courtet « extrêmement satisfait »

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 18:05

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 12:57

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 13:07

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 11:27

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 18:25

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 11:27

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 12:57

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 13:07

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 14:59

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 18:25

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 11:27

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 13:07

Le PLR dit très nettement oui aux accords avec l'UE

Le PLR dit très nettement oui aux accords avec l'UE

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 13:25

Le PLR veut la majorité simple pour les accords avec l'UE

Le PLR veut la majorité simple pour les accords avec l'UE

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 14:11

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 14:59

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 18:25