Ballotage général dans l'élection au Gouvernement jurassien

Le 1er tour dimanche de l'élection au Gouvernement jurassien a débouché sur un ballotage général. Les trois ministres sortants terminent en tête: la socialiste Rosalie Beuret Siess, le centriste Stéphane Theurillat et le candidat indépendant Martial Courtet.

Martial Courtet a réussi à se placer dans le trio de tête. 'Je voulais ce verdict du peuple'. A la demande du comité directeur de son parti, le ministre s'était retiré de la liste du Centre après un audit dénonçant son style de conduite.

Les socialistes réussissent un tir groupé en plaçant trois candidats parmi les cinq premiers avec Raphaël Ciocchi à la 4e place, devançant Valentin Zuber de 15 voix.

Les trois ministres ont toujours fait la course en tête, distançant rapidement les autres candidats. Les deux autres ministres, David Eray (PCSI) et Nathalie Barthoulot (PS), avaient renoncé à briguer un nouveau mandat.

Ce scrutin a revêtu un caractère inédit avec la participation des citoyens de Moutier qui ont pu s'exprimer avant le transfert de la commune dans le canton du Jura.

/ATS