Bâle: un suspect arrêté après un délit sexuel sur un jeune enfant

Un suspect a été arrêté à Bâle dans le cadre d'un délit sexuel. L'homme aurait abusé d'une ...
Bâle: un suspect arrêté après un délit sexuel sur un jeune enfant

Bâle: un suspect arrêté après un délit sexuel sur un jeune enfant

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Un suspect a été arrêté à Bâle dans le cadre d'un délit sexuel. L'homme aurait abusé d'une fillette de cinq ans jeudi dernier dans un parc, l'Oekolampadmatte.

Le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire du Suisse de 30 ans pour une durée de six semaines, a annoncé mercredi le ministère public de Bâle. La personne arrêtée bénéficie de la présomption d'innocence.

Le 18 décembre peu après midi, l'auteur présumé s'était emparé de la fillette après avoir agressé et blessé la personne âgée de 69 ans qui accompagnait l'enfant. Il a ensuite emmené la fillette aux toilettes pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle.

/ATS
 

Actualités suivantes

Au moins 2000 personnes alitées avec la grippe

Au moins 2000 personnes alitées avec la grippe

Suisse    Actualisé le 24.12.2025 - 16:52

Femme tuée à Buchs (ZH) : trois personnes arrêtées

Femme tuée à Buchs (ZH) : trois personnes arrêtées

Suisse    Actualisé le 24.12.2025 - 15:11

Le Père Noël file à vitesse supersonique à travers la Suisse

Le Père Noël file à vitesse supersonique à travers la Suisse

Suisse    Actualisé le 24.12.2025 - 10:58

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 23.12.2025 - 21:56

Articles les plus lus

Initiative populaire pour l'interdiction des armes nucléaires

Initiative populaire pour l'interdiction des armes nucléaires

Suisse    Actualisé le 23.12.2025 - 14:01

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 23.12.2025 - 21:56

Le Père Noël file à vitesse supersonique à travers la Suisse

Le Père Noël file à vitesse supersonique à travers la Suisse

Suisse    Actualisé le 24.12.2025 - 10:58

Femme tuée à Buchs (ZH) : trois personnes arrêtées

Femme tuée à Buchs (ZH) : trois personnes arrêtées

Suisse    Actualisé le 24.12.2025 - 15:11

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 23.12.2025 - 06:50

L'action de solidarité « 2 x Noël » démarre mercredi

L'action de solidarité « 2 x Noël » démarre mercredi

Suisse    Actualisé le 23.12.2025 - 08:04

Neutralité définie dans la Constitution: le camp bourgeois divisé

Neutralité définie dans la Constitution: le camp bourgeois divisé

Suisse    Actualisé le 23.12.2025 - 09:16

Initiative populaire pour l'interdiction des armes nucléaires

Initiative populaire pour l'interdiction des armes nucléaires

Suisse    Actualisé le 23.12.2025 - 14:01