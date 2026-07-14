Bâle: blessé par le mâle dominant, Mobali a été euthanasié

Le zoo de Bâle a euthanasié Mobali, gorille mâle de 11 ans, suite à de graves blessures qui ...
Bâle: blessé par le mâle dominant, Mobali a été euthanasié

Bâle: blessé par le mâle dominant, Mobali a été euthanasié

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le zoo de Bâle a euthanasié Mobali, gorille mâle de 11 ans, suite à de graves blessures qui l'empêchaient d'uriner. Le mâle dominant Yeba, âgé de 14 ans, l'avait mordu dans les parties génitales.

Ces derniers mois, les disputes se sont succédé entre Yeba, arrivé l'an dernier au zoo de Bâle, et Mobali, un mâle castré. Les expériences vécues dans d'autres parcs zoologiques ne laissaient pas augurer de tels conflits. Les mesures mises en place pour permettre à Mobali de se mettre en retrait n'ont pas suffi, écrit le parc bâlois mardi sur Instagram.

La triste nouvelle en a suivi une heureuse: un bébé gorille est né samedi dernier. Il s'agit de la cinquième naissance pour la mère Joas, âgée de 37 ans. Le sexe du nouveau-né n'a pas encore pu être établi.

/ATS
 

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