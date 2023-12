Bâle a commencé à fêter son nouveau conseiller fédéral Beat Jans

Bâle a célébré jeudi son conseiller fédéral Beat Jans. Le train du nouveau ministre socialiste de la justice et de ses invités est arrivé à 14h50 dans la cité rhénane en provenance de Berne. La fête populaire doit se prolonger en soirée et jusqu'au petit matin.

Le train spécial est entré en gare au son de cinq cors des Alpes, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place. Parmi les invités qui en sont descendus, il y avait notamment la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider. Elle a précédé le Bâlois au département de justice et police et reprendra, le 1er janvier, le département de l'intérieur d'Alain Berset qui se retire.

Parmi les invités figuraient aussi de nombreux élus socialistes aux Chambres fédérales. Le gouvernement de Bâle-Ville était également de la partie ainsi que des élus du parlement cantonal qui ont attendu Beat Jans sur le quai de la gare.

Fifres et tambours

Quelque 550 joueurs de fifres et de tambours ont ensuite accompagné Beat Jans et son épouse Tracy de la gare CFF jusque sur la Place du marché qui fait face à l'Hôtel de Ville. Des milliers de Bâlois ont assisté au cortège, applaudissant Beat Jans lors de son passage. Sur la Place du Marché, où une fête populaire était organisée, ils étaient aussi très nombreux à attendre 'leur' conseiller fédéral.

'Je suis ému, je suis submergé, quel magnifique accueil', a déclaré Jans lors de son discours sur la Place du Marché. Il a ajouté que c'était un grand honneur de pouvoir assumer cette nouvelle tâche à Berne, même s'il n'était pas facile pour lui de quitter Bâle. 'Nous sommes très heureux que tu aies réussi à être élu, même si tu vas beaucoup nous manquer ici', a déclaré le vice-président du gouvernement bâlois Lukas Engelberger (Le Centre).

Vers 17h30, un nouveau cortège a emmené Beat Jans et ses invités de la Place du Marché vers la Maison du peuple, où s'est tenue la partie officielle des festivités avec des discours et de la musique.

'Chère cheffe, bonjour Bâle': c'est par ces mots que Jans a salué la population à la Maison du peuple. 'Je me tourne maintenant vers une nouvelle cheffe, mais je garderai Bâle dans mon cœur', a-t-il ajouté, applaudi par la foule.

La fête s'est ensuite poursuivie sur la Claraplatz avec des concerts.

Nuit libre

Les autorités de Bâle-Ville ont autorisé exceptionnellement les restaurants et bars de la ville à rester ouverts durant toute la nuit. Cette nuit libre permettra aux Bâlois de fêter l'élection, le 13 décembre, de l'un des leurs au Conseil fédéral, pour la première fois depuis 64 ans et l'accession de Hans Peter Tschudi au gouvernement fédéral, qu'il a quitté en 1973. Bâle-Ville n'avait donc plus eu de conseiller fédéral depuis un demi-siècle.

Depuis 1848, Bâle-Ville n'a eu que trois conseillers fédéraux: Ernst Brenner (radical) de 1897 à 1911, Hans Peter Tschudi (socialiste) et désormais Beat Jans. A noter qu'en 1855, le conseiller national libéral de Bâle-Ville Johann Jakob Stehlin a été élu au Conseil fédéral, mais il a refusé son élection, car il estimait qu'il n'était pas suffisamment qualifié pour cette fonction.

