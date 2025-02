Bâle-Campagne et Soleure refusent un salaire minimum

Les citoyens de Soleure et de Bâle-Campagne ont rejeté dimanche l'introduction d'un salaire minimum. Seule à soutenir ces objets, la gauche n'est pas parvenue à convaincre la population. Soleure a dit non à 58%, Bâle-Campagne à 51,4%.

A Soleure, l'initiative socialiste visait à 'améliorer rapidement et efficacement' la situation des personnes qui perçoivent un salaire mensuel inférieur à 4000 francs pour un emploi à plein temps. Il s'agit notamment des employés des secteurs du nettoyage, du commerce de détail, de la restauration, de l'horticulture et des salons de coiffure.

Le gouvernement soleurois recommandait le rejet de l'initiative. Le parlement avait lui aussi rejeté le texte par 67 voix contre 29. Seuls les groupes socialistes et des Vert-e-s ont soutenu l'initiative.

Pour tous les employés

A Bâle-Campagne, l'initiative des syndicats proposait un salaire minimum fixé à 22 francs par heure. Elle prévoyait que le salaire minimum s'applique à tous les employés. Il allait donc plus loin que le système en vigueur à Bâle-Ville depuis juillet 2022, où les salaires bénéficiant d'une convention collective de travail ne sont pas soumis à l'obligation du salaire minimum.

L'initiative soumise à Bâle-Campagne prévoyait tout de même des exceptions, notamment pour les apprentis, les entreprises familiales, les stages temporaires et les jobs de vacances pour les jeunes. Le gouvernement et le parlement recommandaient de rejeter l'initiative. Seuls le PS et les Vert-e-s soutenaient le texte.

Salaire minimum dans cinq cantons

Cinq cantons ont déjà introduit le salaire minimum. Il s'agit de Genève, de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-Ville et du Tessin. Une initiative a été déposée dans le canton de Fribourg. Deux initiatives ont été déposées dans le canton de Vaud.

Les citoyens des villes de Zurich et Winterthour (ZH) ont approuvé l'introduction d'un salaire minimum au niveau communal, mais le tribunal administratif zurichois a jugé qu'il est contraire au droit cantonal. Les deux villes ont saisi le Tribunal fédéral.

/ATS