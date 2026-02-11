BL: jeune de 19 ans condamné pour le meurtre d'un ado de 15 ans

La justice de Bâle-Campagne condamne un jeune de 19 ans à quatre ans et huit mois de prison pour le meurtre d'un ado de 15 ans en 2024 à Aesch (BL). La peine est commuée en placement fermé dans une institution. L'accusé avait poignardé sa victime sur un site scolaire.

Dans son jugement rendu mercredi, la Cour pénale de Bâle-Campagne n'a pas suivi l'avis du Ministère public. Ce dernier avait exigé une peine de neuf ans de prison.

L'affaire remonte au mois de juin 2024. Selon l'acte d'accusation, la victime et deux de ses amis avaient prévu de frapper le jeune homme dans la cour d'une école à Aesch en raison d'un baiser volé à la petite amie de la victime. Lors de la bagarre qui a suivi, l'accusé a poignardé l'adolescent qui a succombé à ses graves blessures à l'hôpital.

Le prévenu a été longtemps victime de harcèlement à l'école et dans son apprentissage. Une expertise psychiatrique a constaté chez lui un trouble du développement de la personnalité.

/ATS