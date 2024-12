Avion de Swiss à Graz: employé toujours aux soins intensifs

Le membre d'équipage de cabine de l'Airbus A220 de Swiss qui a atterri d'urgence lundi à Graz, en Autriche, est toujours aux soins intensifs. La compagnie aérienne poursuit son enquête sur les causes de la panne qui semble s'orienter du côté d'un moteur.

Les proches des personnes concernées sont sur place et bénéficient du soutien d’experts spécialisés de Swiss, ajoute la filiale de Lufthansa jeudi dans un communiqué. Deux des trois membres de l'équipage de cabine sont encore hospitalisés, dont un aux soins intensifs. Le reste du personnel et tous les passagers ont pu revenir en Suisse.

Quant à l'enquête, les premiers éléments pointent vers un problème technique sur l’un des moteurs, précise Swiss. Les enquêtes de ce type sont complexes, et Swiss dépend également des informations fournies par les autorités d’enquête et les fabricants.

C’est pourquoi, trois jours après l’incident, la cause n’est pas encore clairement déterminée. 'Rien n’est écarté, et nous collaborons étroitement avec les autorités compétentes ainsi qu’avec le fabricant de moteurs Pratt & Whitney et le constructeur de l’avion Airbus', indique Swiss.

Confiance dans les moteurs

Comme d’autres compagnies aériennes, la compagnie basée à Kloten continue à effectuer des vols avec l’A220. Car, selon la compagnie, 'sur la base de nos analyses actuelles et en concertation étroite avec les autorités compétentes, rien n’indique que la sécurité de ce type d’avion est compromise'.

'Nos décisions concernant l’exploitation d’un type d’avion reposent toujours sur les recommandations et les conclusions des autorités compétentes ainsi que des fabricants de l’avion et des moteurs. A ce jour, tous les signaux confirment qu’il n’y a pas de problème fondamental compromettant la sécurité', poursuit Swiss.

L’Airbus A220 est un avion moderne et sûr. Les moteurs Pratt & Whitney ont accumulé plus de 36 millions d’heures de vol dans le monde depuis leur mise en service, et 'nous avons confiance dans les moteurs équipant nos A220', écrit Swiss.

Lundi soir, un Airbus A220 de Swiss transportait 74 passagers et cinq membres d'équipage de Bucarest à Zurich, lorsqu'un dégagement de fumée s'est produit dans le cockpit et la cabine des passagers. Le capitaine a alors effectué un atterrissage d'urgence à Graz.

/ATS