Avant Adeline, la Suisse romande « avait des années de retard »

Dix ans après l'assassinat de la sociothérapeute genevoise Adeline, le directeur médical de Curabilis reconnaît que la Suisse romande avait des 'années de retard' dans la prise en charge des personnes dangereuses souffrant de troubles psychiques.

'A posteriori, on peut faire une critique impitoyable de ce qui s'est passé', commente Panteleimon Giannakopoulos mardi dans la Tribune de Genève. Alors qu'Outre-Sarine, une prise en charge plus complète était proposée, 'la Suisse romande et latine avait des années de retard, autant dans les structures que dans le contenu des soins', poursuit-il.

A l'époque, 'on ne s'intéressait pas assez à l'équilibre fragile entre la pathologie psychiatrique, la nécessité de resocialisation des détenus et la garantie de la sécurité publique', explique le directeur de la prison-hôpital pour détenus dangereux. Il pointe également un manque de coordination.

/ATS