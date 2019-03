Autorisation sous conditions pour l'Alliance climatique

L'Alliance climatique pourrait bien organiser sa manifestation pour le climat début octobre sur la Place fédérale. En principe, aucun rassemblement n'est autorisé peu avant les élections nationales. Mais la Ville a donné un feu vert provisoire assorti de conditions.

Selon l'Alliance climatique, qui réunit de nombreuses organisations non gouvernementales telles Pro Natura ou Greenpeace, la manifestation prévue le 5 octobre devrait réunir entre 2000 et 3000 personnes. Une participation complètement sous-estimée, jugent les autorités bernoises au vu des derniers rassemblements pour la cause climatique de ce début d'année.

Berne ne veut pas de manifestation politique à 15 jours des élections fédérales, a répété le chef de la police Reto Nause (PDC) au journal dominical SonntagsBlick. C'est pourquoi elle a octroyé à l'Alliance climatique un préavis favorable, mais assorti de conditions.

Reto Nause ne veut notamment pas voir de banderoles d'un parti ni de récupération politique. Or les Verts bernois ont déjà annoncé sur leur page internet la manifestation. L'autorisation définitive de la Ville de Berne interviendra au dernier moment. Les élections fédérales se déroulent le 20 octobre.

Les manifestations politiques sur la Place fédérale peu avant les élections fédérales sont interdites depuis les affrontements de 2007. Cette année-là, un cortège de l'UDC autorisé à travers la ville avait été empêché de défiler par des anarchistes à deux semaines du scrutin. Les images de cette journée avaient fait le tour du monde.

