Automobiliste mesuré avec 210 km/h sur l'A1 à Sévaz (FR)

Un automobiliste a été mesuré vendredi vers 23h45 à une vitesse de 210 km/h sur l’autoroute A1, à Sévaz (FR). Le chauffard âgé de 21 ans circulait d’Estavayer-le-Lac (FR) en direction de Payerne (VD), a annoncé la police cantonale fribourgeoise samedi.

Une patrouille a interpellé l’automobiliste à St-Aubin (FR) et l’a acheminé au poste de police. L'excès de vitesse entrant dans le cadre des infractions 'Via Sicura' (crime), le jeune homme a été auditionné en présence d’un avocat. Son permis de conduire a été saisi et le véhicule séquestré. Il sera dénoncé à l’autorité compétente.

/ATS