Augmentation du nombre de fécondations in vitro

Près de 2500 enfants sont nés en Suisse en 2021 suite à une fécondation in vitro (FIV). C'est 13% de plus que l'année précédente, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Près de 3% des naissances, soit un enfant sur 30, sont issus d'une telle méthode.

Au total, plus de 6900 femmes ont eu recours à une assistance médicale pour tenter de concevoir un enfant, ce qui correspond à une hausse de 11% par rapport à 2020.

La proportion de naissances multiples consécutives à une FIV a nettement reculé. Elle est passée de 4,3% à 4%, indique l'OFS. En 2017, elle était encore de 15%. Le nombre de naissances prématurées a lui aussi baissé. En 2021, on en dénombrait 286, soit 11,9% du total des naissances consécutives à des FIV, contre 307 (14,5%) un an plus tôt.

Cent onze couples ont eu recours à un traitement de FIV avec don de sperme, donnant naissance à 60 enfants nés vivants.

/ATS