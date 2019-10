Aucun joueur ne décroche la grosse cagnotte de l'Euro Millions

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l'Euro Millions de vendredi soir. Pour gagner le gros lot, il fallait cocher les numéros 6, 9, 35, 41, 44 ainsi que les 'étoiles' 6 et 9. Le tirage a tout de même fait un millionnaire en Suisse romande.

Huit personnes ont toutefois deviné les cinq numéros et une étoile: chacune d'entre elles empoche près de 3,3 millions de francs. L'un des bulletins gagnants a été validé dans le canton de Vaud, à Epalinges, précise la Loterie romande.

La cagnotte tombera mardi

Le jackpot plafond de 208 millions de francs mis en jeu est donc toujours dans l’attente d’un vainqueur. Si la combinaison gagnante n’est pas devinée au tirage de mardi soir, des chanceux remporteront forcément la cagnotte, puisqu’elle sera distribuée dans sa totalité au rang de gain inférieur qui compte au moins un gagnant.

Le suspense prendra alors fin: conformément au règlement du jeu, l’Euro Millions proposera mardi pour la 5e et dernière fois son jackpot plafond de 208 millions de francs (montant équivalent à 190 millions d’euros).

Si aucun joueur ne découvre les cinq numéros gagnants et les deux étoiles lors de ce 5e tirage, l’entier du jackpot sera reporté au rang de gain inférieur qui compte au moins un gagnant, soit le 2e, voire le 3e rang.

L’Euro Millions est proposé dans neuf pays: Suisse, France, Espagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique, Portugal, Irlande et Autriche et propose deux tirages hebdomadaires, les mardi et vendredi.

