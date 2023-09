Au moins 37 parlementaires ne siégeront plus sous la Coupole

Conseillers et conseillères nationaux et aux Etats sont conviés jeudi soir à un apéritif de fin de législature. Alors que la plupart des élus tremblent encore pour leur réélection, les 37 parlementaires qui ne se représentent pas peuvent faire leurs adieux.

La Chambre des cantons verra partir au minimum huit de ses 46 sénateurs et sénatrices. Le PS perd deux de ses six conseillers aux Etats encore en place. De plus, le siège de Marina Carobbio est vacant depuis son élection au gouvernement tessinois en avril. Pour sa part, le PLR perd trois de ses douze sénateurs, dont le Vaudois Olivier Français.

A l'UDC, deux conseillers sur huit se retirent et les Vert-e-s devront compter sans Adèle Thorens qui quitte la Chambre après une législature. Les quatorze élus du Centre se représentent. Seul le canton de Vaud devra entièrement renouveler sa députation.

En plus des deux Vaudois, Ruedi Noser (PLR/ZH), Thomas Hefti (PLR/GL), Hansjörg Knecht (UDC/AG), Alex Kuprecht (UDC/SZ), Roberto Zanetti (PS/SO) et le doyen de la Chambre Hans Stöckli (PS/BE) vont quitter le 'Stöckli'.

Deux sénateurs sortants sont d'ores et déjà assurés de conserver leur siège: Daniel Fässler (Centre/AI) a été confirmé par la Landsgemeinde en avril. Et Erich Ettlin (Centre/OW) est élu tacitement.

Six départs romands

Au National, ce sont 29 députées et députés sur 200 qui ne se représentent pas. Seuls les Vert-e-s n'enregistrent aucun départ. L'UDC en compte dix sur 53. Le PS six sur 39, le PLR autant, mais sur 29 conseillers nationaux. Au Centre, cinq députés sur 28 tirent leur révérence. Le PVL compte une défection sur seize et l'unique représentante d'Ensemble à Gauche se retire également.

Dans le détail, les départs se présentent comme suit:

UDC: Jean-Pierre Grin (VD), Andreas Aebi (BE), Yvette Estermann (LU), Andrea Geissbühler (BE), Verena Herzog (TG), Peter Keller (NW), Roger Köppel (ZH), Erich von Siebenthal (BE) et Walter Wobmann (SO). Pirmin Schwander (SZ) tente sa chance au Conseil des Etats.

PS: Ada Marra (VD), Angelo Barrile (ZH), Prisca Birrer-Heimo (LU), Yvonne Feri (AG), Edith Graf-Litscher (TG) et Sandra Locher Benguerel (GR).

PLR: Jacques Bourgeois (FR), Christian Lüscher (GE), Rocco Cattaneo (TI), Doris Fiala (ZH), Kurt Fluri (SO) et Christa Markwalder (BE).

Centre: Jean-Paul Gschwind (JU), Ida Glanzmann (LU), Alois Gmür (SZ), Martin Landolt (GL) et Marco Romano (TI).

PVL: Thomas Brunner (SG).

Ensemble à Gauche: Stefania Prezioso (GE).

/ATS