Attention aux tiques: on les trouve désormais aussi en montagne

Les tiques ont étendu leur habitat jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Mais leur nombre a surtout considérablement augmenté dans les régions situées entre 500 et 1000 mètres, avertit mardi la caisse nationale d'assurance accident Suva à l'approche des beaux jours.

Depuis 2003, le nombre de piqûres de tiques est en constante augmentation: le nombre de cas par an avoisinait 13'000 entre 2015 et 2019. Il est passé à environ 15'000 entre 2020 et 2024, soit une hausse de 15%. Les piqûres entraînent huit rentes d’invalidité par an et un décès tous les deux ans, rappelle la Suva.

La forte croissance de la population de tiques au cours des dernières années s'explique notamment par l'évolution des conditions climatiques: en raison des hivers doux et des périodes de chaleur prolongées, les tiques restent actives plus longtemps et peuvent se propager dans de nouvelles zones.

Maladies parfois graves

La Suva recommande donc de se protéger dès le printemps. Une vaccination est même conseillée pour les personnes qui passent régulièrement du temps dehors.

Les tiques peuvent transmettre des maladies parfois graves. Il y a la borréliose, une infection bactérienne qui peut provoquer des rougeurs cutanées, des lésions nerveuses et, dans de rares cas, des paralysies. Un traitement antibiotique est possible.

Et il y a surtout l'encéphalite à tiques. Cette infection virale provoque une inflammation du cerveau et des méninges, et peut entraîner des séquelles irréversibles, voire la mort. Elle ne peut pas être traitée par médicaments, mais un vaccin offre une protection.

Prévenir les morsures

Outre la vaccination, il existe des moyens simples de prévenir une morsure, en portant des vêtements clairs et couvrants pour mieux repérer l'acarien. Il existe aussi des répulsifs.

Après toute balade dans la nature, il est aussi conseillé d'examiner son corps, en particulier au niveau du pli des genoux, des aisselles et de la racine des cheveux.

/ATS