Attentat à l'explosif: condamnation confirmée pour deux Bâlois

La Chambre d'appel du Tribunal pénal fédéral a alourdi les peines de prison de deux jeunes Bâlois de 60 à 64 et de 74 à 84 mois. Elle estime qu'il est prouvé qu'ils ont fait exploser une bombe en mars 2022 dans le quartier bâlois de Bruderholz.

Le tribunal les a reconnus coupables de mise en danger par des explosifs et des gaz toxiques dans un but criminel, de dommages matériels qualifiés ainsi que de tentative de fabrication, de dissimulation, de transfert d'explosifs et de gaz toxiques. Le premier a en outre été condamné pour infraction à la loi sur les armes, a-t-on appris lundi.

Pour le deuxième condamné, il s'agit d'une peine globale: la chambre d'appel a révoqué une peine de 20 mois avec sursis prononcée par le tribunal pénal de Bâle-Campagne en novembre 2020.

En 2022, les deux Bâlois ont fait exploser une bombe près d'une maison individuelle à Bâle. Les dégâts matériels se sont élevés à environ 170'000 francs. Ils voulaient faire peur aux propriétaires et demander plus tard une rançon. Mais cela ne s'est pas passé ainsi.

